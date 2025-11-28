EUA instala radar em Trinidad e Tobago para 'melhorar vigilância'

A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmou que os Estados Unidos estão ajudando seu país, localizado a 10 quilômetros da Venezuela, a instalar um radar em um novo aeroporto.

As declarações feitas à noite na televisão geraram questões entre as autoridades locais.

Em agosto, Washington enviou uma flotilha para o Caribe que inclui o maior porta-aviões do mundo, com o argumento de combater o narcotráfico.

Caracas considera que esta é uma operação com o objetivo de derrubar o presidente Nicolás Maduro e apoderar-se do petróleo do país.

Trinidad e Tobago recebeu o navio de guerra americano USS Gravely no fim de outubro. Novos exercícios militares conjuntos foram realizados entre 16 e 21 de novembro.

A primeira-ministra revelou que submarinos americanos "estão ajudando" com o aeroporto e também "ajudarão a melhorar nossa vigilância e a inteligência dos radares para os narcotraficantes" no litoral do país e "fora" dele. "O plano inclui a pista, a rodovia e o radar", afirmou.

Farley Augustine, secretário-chefe da Assembleia de Tobago, a segunda ilha do país insular, solicitou "detalhes completos sobre o que será instalado em Tobago".

"Está sendo organizada uma reunião formal com os ministros do gabinete e as agências relevantes sobre o propósito e o alcance da instalação do radar", segundo o texto, que "reitera a postura de neutralidade de Tobago".

Persad-Bissessar, fiel partidária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegura que Washington nunca solicitou usar seu país para atacar a Venezuela, que cancelou os acordos de gás entre ambos os países.

Granada informou sobre um pedido dos Estados Unidos para instalar também um radar no aeroporto desse país, localizado a cerca de 100 quilômetros ao norte da Venezuela.

Desde setembro, a forças americanas já atacaram mais de 20 embarcações no mar do Caribe e no Pacífico, operações que deixaram 83 supostos traficantes mortos.

Trump afirmou que prevê ataques por terra "muito em breve", durante uma conversa com as Forças Armadas no Dia de Ação de Graças.