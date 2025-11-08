EUA classifica de 'desestabilizador' lançamento de míssil norte-coreano

O Exército dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira (7) que mantém estreita comunicação com seus aliados e parceiros após o lançamento mais recente de um míssil balístico por parte da Coreia do Norte.

"Embora tenhamos avaliado que este evento não representa uma ameaça imediata para o pessoal ou o território dos Estados Unidos, nem para nossos aliados, o lançamento do míssil coloca em evidência o impacto desestabilizador" das ações da Coreia do Norte, indicou o Comando dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico em comunicado.

O lançamento do míssil por parte de Pyongyang aconteceu depois que o presidente americano Donald Trump visitou a Coreia do Sul no fim de outubro, e expressou interesse em se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

O Japão relatou que o míssil caiu fora de sua zona econômica exclusiva (ZEE).

Durante sua viagem, Trump também anunciou que havia aprovado o plano da Coreia do Sul para construir um submarino de propulsão nuclear.

Analistas afirmam que desenvolver um submarino de propulsão nuclear representaria um avanço significativo na indústria naval e de defesa da Coreia do Sul, ao passar a fazer parte de um grupo seleto de países que contam com esse tipo de embarcação.

Pyongyang, que aproximou seus laços com a Rússia durante a invasão da Ucrânia, não respondeu à oferta de Trump para um encontro com Kim.