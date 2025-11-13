EUA bombardeiam mais um barco no Caribe e deixam seis mortos

Na rede social X, o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, costuma se referir aos alvos como “narcoterroristas”, mas sem apresentar evidências públicas. X: @PeteHegseth / Reprodução

O Exército dos Estados Unidos bombardeou nesta quinta-feira (13) mais uma embarcação no mar do Caribe, segundo informações da emissora americana CBS. O ataque, que deixou seis mortos, é parte de uma série de investidas militares ordenadas pelo governo Trump contra barcos suspeitos de traficar drogas.

Com esse novo bombardeio, já são 20 embarcações atacadas pelos EUA no mar do Caribe e no Oceano Pacífico desde agosto, quando o presidente Donald Trump declarou “guerra” contra cartéis latino-americanos. O número total de mortos chegou a 80. O governo americano ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ataque mais recente.

Fontes do Pentágono confirmaram à CBS que havia quatro pessoas a bordo do barco atingido nesta quinta-feira, mas não divulgaram mais detalhes. O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, costuma se referir aos alvos como “narcoterroristas”, sem apresentar evidências públicas que justifiquem os bombardeios. Ele afirmou que os ataques de domingo ocorreram em águas internacionais.

A presença do porta-aviões USS Gerald Ford na América Latina elevou ainda mais as tensões entre os governos de Trump e Nicolás Maduro. Os bombardeios fazem parte de uma estratégia de pressão sobre o presidente venezuelano, acusado pelos EUA de liderar o Cartel de Los Soles. Maduro, por sua vez, denuncia uma campanha internacional para tirá-lo do poder.