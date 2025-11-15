Etiópia confirma o surgimento de uma epidemia do vírus de Marburgo

Autoridades etíopes confirmaram o surgimento de uma epidemia do vírus de Marburgo no sul do país, informou neste sábado (15) a agência de saúde da União Africana (Africa CDC).

O vírus de Marburgo, que causa uma febre hemorrágica altamente contagiosa, é transmitido por certas espécies de morcegos e pertence à mesma família do Ebola. Sua taxa de mortalidade pode atingir quase 90%.

Pelo menos nove casos de pessoas infectadas por este vírus foram registrados no sul da Etiópia, informou na sexta-feira o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A OMS "apoia ativamente a Etiópia em seus esforços para conter a epidemia e tratar as pessoas infectadas, e apoia todas as iniciativas destinadas a prevenir uma possível propagação transfronteiriça", escreveu no X.

Atualmente, não existe nenhuma vacina ou tratamento antiviral aprovado para combater o vírus.

No entanto, cuidados de suporte - reidratação oral ou intravenosa - e o tratamento de sintomas específicos aumentam as chances de sobrevivência.