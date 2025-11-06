Escândalo no Miss Universo após discussão entre organizador tailandês e candidata mexicana

Denúncias de insultos dirigidos à candidata mexicana durante um evento, seguidas por uma tentativa de boicote em massa das outras candidatas e um pedido de desculpas emocionado do organizador: o concurso Miss Universo deste ano está no olho do furacão.

Mais de 120 mulheres de todo o mundo se reuniram na Tailândia este mês para competir pela coroa de mulher mais bonita do universo. No entanto, a competição desencadeou uma tempestade feminista que chegou a provocar uma reação da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Na terça-feira, a representante do México, Fátima Bosch, protagonizou uma saída dramática, com vestido de gala e salto alto, de uma reunião onde foi criticada pelo executivo tailandês Nawat Itsaragrisil, encarregado pelo Miss Universo de organizar o evento deste ano.

Em uma transmissão ao vivo que viralizou, Nawat questionou a Miss México e chegou a chamá-la de "estúpida" por sua aparente falta de conteúdo promocional sobre a Tailândia em suas redes sociais.

Desde então, o organizador negou ter usado esse termo.

Na gravação, Nawat também pode ser visto solicitando a intervenção da equipe de segurança. Bosch, constrangida, saiu da sala acompanhada pela Miss Iraque.

"O que o diretor fez foi desrespeitoso: ele me chamou de estúpida", disse Bosch a um grupo de jornalistas tailandeses após o incidente. "O mundo precisa ver isso porque somos mulheres empoderadas e esta é uma plataforma para a nossa voz".

A maioria das candidatas ao Miss Universo 2025 se levantou para sair em aparente solidariedade a Bosch, mas elas paralisaram quando Nawat disse àquelas que ainda queriam participar do concurso para "se sentarem".

O escândalo chamou a atenção da presidente Sheinbaum, que na quarta-feira disse que Bosch é um "exemplo de como as mulheres" devem "erguer a voz" contra a agressão.

"Em eventos públicos, as mulheres ficam mais bonitas quando levantam suas vozes e participam", afirmou. "Eu a elogio porque ela vivenciou essa agressão e, com muita dignidade, disse: 'Eu não concordo'".

A própria presidente foi vítima de assédio sexual na terça-feira, no meio da rua, quando um homem se aproximou por trás, tocou seu quadril e seio com as mãos e tentou beijar seu pescoço. Após o incidente, que foi gravado em vídeo, Sheinbaum registrou uma queixa.

Sobre o incidente no Miss Universo, a embaixada mexicana na Tailândia acrescentou no Facebook que está em "comunicação constante" com Bosch e sua família, mas não respondeu ao pedido de mais comentários da AFP.

- "Sou humano" -

Nawat enfrentou uma condenação pública por seu comportamento pela Organização Miss Universo.

"Não permitirei que os valores de respeito e dignidade para com as mulheres sejam violados", declarou o presidente do concurso, Raúl Rocha, em um discurso no palco.

"Infelizmente, Nawat se esqueceu do verdadeiro significado de ser um anfitrião genuíno", acrescentou, acusando-o de "agressão pública" e afirmando que seu papel no concurso será limitado.

Mais tarde, Nawat compareceu a uma coletiva de imprensa de smoking, chorando inconsolavelmente, e alegou ter sido "traído".

Contudo, ele desempenhou um papel de destaque na cerimônia de abertura do concurso na noite de quarta-feira, onde expressou remorso às sorridentes misses presentes e pediu desculpas a elas.

"Sou humano", disse ele. "A pressão é imensa".

A final da competição está marcada para 21 de novembro na província de Nonthaburi.