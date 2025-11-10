Equador transfere primeiros presos para megaprisão após novo massacre carcerário

O Equador iniciou nesta segunda-feira (10) a transferência de presos para uma nova prisão de segurança máxima construída por ordem do presidente Daniel Noboa, após mais uma chacina carcerária.

O presídio de El Encuentro é uma das duas megaprisões que Noboa havia planejado erguer nos moldes do seu colega salvadorenho, Nayib Bukele.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram ônibus com detentos e vias bloqueadas por militares e policiais durante a passagem dos veículos.

"Estamos transferindo para a prisão de El Encuentro os criminosos mais perigosos", anunciou em entrevista o ministro do Interior, John Reimberg.

"A festa acabou para eles", acrescentou Reimberg, explicando que o presídio de segurança máxima foi projetado para impedir que os detentos mantenham contato ou se comuniquem por meio de celulares.

As cadeias equatorianas são centros de operações e confrontos entre facções dedicadas ao narcotráfico.

O último massacre carcerário ocorreu no fim de semana: 31 presos morreram em um ataque, elevando para mais de 500 o número de mortos nas penitenciárias do país desde 2021.

O órgão penitenciário SNAI atribuiu os confrontos a "uma reorganização" de alguns detentos "na nova prisão de segurança máxima".

A transferência ocorre às vésperas do referendo promovido por Noboa para permitir novamente a instalação de bases militares estrangeiras em território equatoriano.