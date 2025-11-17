Emirates anuncia pedido de 65 aviões Boeing 777X por US$ 38 bilhões

O grupo Emirates, proprietário da maior companhia aérea do Oriente Médio, anunciou nesta segunda-feira(17) um pedido de 65 aviões Boeing 777X no valor de 38 bilhões de dólares (201 bilhões de reais).

As entregas devem começar a partir do segundo trimestre de 2027, como parte de um contrato que também inclui 130 motores GE9X da General Electric.

"É um compromisso de longo prazo que contempla centenas de milhares de empregos de alto valor em manufatura", declarou o diretor da Emirates, xeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, durante uma coletiva de imprensa, no primeiro dia do Salão Aeronáutico de Dubai.

A Emirates, totalmente controlada pelo governo de Dubai, já é o maior cliente do Boeing 777. Também fez pedidos para a compra de 270 777X, dez cargueiros 777 e 35 Boeing 787.

"Alguns podem ter dúvidas sobre o grande número de pedidos da Emirates", declarou o xeque, "mas asseguro que cada avião encomendado foi cuidadosamente integrado aos planos de crescimento da Emirates".

A Emirates é a companhia aérea mais lucrativa do mundo e anunciou recentemente um lucro semestral de 2,9 bilhões de dólares (15,35 bilhões de reais).