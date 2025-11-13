Embaixador da Ucrânia afirma que jovens sul-africanos foram 'enganados' para combater para a Rússia

O embaixador da Ucrânia na África do Sul instou nesta quinta-feira (13) os cidadãos desse país a evitar se envolver na invasão russa e disse à AFP que 17 homens foram recrutados como mercenários para combater ao lado das forças de Moscou.

O governo sul-africano afirmou na semana passada que havia recebido "chamados de socorro" de homens que ficaram presos no epicentro dos combates na região ucraniana de Donbass, pedindo para serem levados de volta para casa.

Segundo a presidência sul-africana, os homens, com idades entre 20 e 39 anos, foram convencidos a se juntar a forças de mercenários com a promessa de "contratos de trabalho lucrativos", mas sem especificar para qual lado iriam lutar.

No entanto, o meio local News24 e as autoridades ucranianas afirmam que eles combatiam pelo lado russo.

O chanceler ucraniano, Andrii Sybiha, disse na semana passada que ao menos 1.436 cidadãos de 36 países africanos estariam lutando nas fileiras russas.

"Esperamos que esta situação, com a Rússia violando a legislação sul-africana e atraindo ou induzindo essas pessoas a esta guerra, sirva (...) para abrir os olhos da sociedade sul-africana", disse o embaixador ucraniano Olexander Scherba.

Na África do Sul, é ilegal se juntar a exércitos estrangeiros, a menos que seja com autorização do governo.

"Desde que isso estourou, recebi e-mails de familiares desses jovens que foram atraídos para a linha de frente. E eles estavam desesperados", explicou Scherba.

"Minha mensagem aos cidadãos sul-africanos agora é: por favor, não se deixem enganar e não se envolvam nesta guerra bárbara e injusta", acrescentou o embaixador.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, ordenou investigar o recrutamento de cidadãos de seu país como mercenários, depois que o News24 afirmou que esses indivíduos haviam sido enviados à Rússia pelo partido MK, do ex-presidente Jacob Zuma, pró-Moscou, para receber treinamento na área de segurança.