Eleitores da Califórnia avaliam mudar mapa eleitoral em resposta a Trump

Os californianos votam nesta terça-feira (4) uma medida eleitoral que deve inclinar ainda mais o estado liberal em favor dos democratas, enquanto o partido busca neutralizar a manipulação de distritos ordenada pelo presidente Donald Trump.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, e seus aliados querem que os eleitores aprovem uma redistribuição temporária dos distritos eleitorais, que poderia dar ao Partido Democrata cinco cadeiras adicionais na disputa pelo controle do Congresso dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato.

Eles afirmam que a proposta visa apenas a equilibrar o jogo, após os republicanos do Texas aprovarem sua própria redistribuição distrital - sob pressão da Casa Branca - para ajudar a manter a maioria no Congresso, que, até agora, tem dado carta branca a Trump.

Os republicanos dizem que se trata de uma manobra de poder que privará os apoiadores do partido na Califórnia do seu direito ao voto, em um estado onde eles são amplamente superados em número pelos democratas.

"A votação inconstitucional sobre a redistribuição de distritos na Califórnia é uma FRAUDE GIGANTE, já que todo o processo, em particular a votação em si, é MANIPULADO", publicou Trump em sua rede social nesta terça-feira.

A declaração provocou uma resposta mordaz de Newsom, que vem consolidando sua liderança dentro do Partido Democrata e se projetando como possível candidato presidencial. "São devaneios de um idoso que sabe que está prestes a PERDER", escreveu o governador.

Diferentemente de outros estados, a Califórnia abandonou a prática controversa de redesenhar os distritos eleitorais, usada pelos legisladores locais para beneficiar seu partido. Em 2008, sob o governo do governador Arnold Schwarzenegger, os californianos votaram a favor de transferir o poder de modificar as margens distritais para uma comissão independente.

A nova proposta de Newsom, chamada "Proposição 50", busca deixar de lado esse sistema e retomar a prática partidária pelos próximos cinco anos. Se ela for aprovada hoje, as circunscrições eleitorais traçadas politicamente entrarão em vigor para todas as eleições até que o próximo censo defina os mapas.

Para muitos nos centros de votação de Los Angeles, esta eleição é uma resposta às manobras republicanas em outras partes do país.