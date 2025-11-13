Economia britânica desacelera a duas semanas do anúncio de seu orçamento anual

A economia britânica desacelerou novamente no terceiro trimestre e seu PIB cresceu apenas 0,1%, um novo revés para o governo trabalhista duas semanas antes do anúncio de seu orçamento anual, que inclui possíveis aumentos de impostos e cortes de gastos.

O Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS) divulgou esse leve crescimento do PIB nesta quinta-feira (13). No primeiro trimestre do ano, a economia britânica cresceu 0,7%; no segundo, 0,3%, em grande parte devido às tarifas impostas por Donald Trump.

Esse crescimento, abaixo da previsão de 0,2% dos analistas consultados pela Bloomberg, aumenta ainda mais a pressão sobre a ministra das Finanças, Rachel Reeves.

A ministra, que prometeu equilibrar as contas públicas sem sobrecarregar ainda mais as finanças já fragilizadas, apresentará sua proposta de orçamento em 26 de novembro.

No entanto, esse fraco crescimento limita sua margem de manobra, pois reduz a receita fiscal e a capacidade de financiar o gasto público.