Deslocados e encharcados: palestinos se preparam para um inverno difícil sob tendas

Niven Zreina tenta, descalça, conter a água que invade sua tenda, em um acampamento de deslocados na cidade de Gaza. Esta é a primeira grande chuva da temporada, e Niven vive a expectativa de outro inverno difícil.

"Estou tentando desde a manhã varrer a água da chuva, que inundou nossa barraca", contou a palestina à AFP, com o hijab molhado colado no rosto. "A cena fala por si. A água da chuva encharcou nossas roupas e o colchão", descreveu. Ao seu lado, um familiar ajudava a varrer a água, também descalço.

O porta-voz da Defesa Civil da Faixa de Gaza alertou hoje que milhares de tendas montadas para abrigar centenas de milhares de pessoas deslocadas pelo conflito foram inundadas. "Desde o amanhecer, recebemos centenas de ligações de cidadãos cujas casas e tendas de campanha foram inundadas devido à chuva", relatou Mahmud Basal.

- 'O que devo fazer?' -

A Faixa de Gaza está localizada entre o Deserto do Sinai e o Neguev, de um lado, e o Mediterrâneo, do outro. Suas precipitações se caracterizam por tempestades no fim do outono e no inverno.

Os palestinos estão habituados a esse clima, mas, devido às restrições impostas por Israel à entrada de bens e ajuda humanitária, os cidadãos deslocados precisaram improvisar abrigos que não os protegem das inundações.

A trégua entre o Hamas e Israel, selada no mês passado, aliviou parte dessas restrições, mas 92% dos prédios foram danificados ou destruídos durante o conflito, segundo a ONU. As necessidades excedem amplamente o pouco que chega em caminhões.

Segundo uma fonte humanitária, ainda não se permite a entrada no território palestino de muitos materiais necessários para a construção de abrigos.

Em outra parte do acampamento, um homem usa um cabo de vassoura para tirar a água da lona que usou como cobertura para sua tenda.

A ativista Enaam al Batrikhi disse que se sente impotente quando mulheres a procuram em busca de auxílio. "Como posso ajudá-las?", questionou ela, que também teve sua tenda inundada.

Nura Abu el Kass, outra palestina deslocada, contou que seus cobertores, roupas e colchão estavam encharcados. "Meu filho me enviou esta tenda, mas ela não nos protege. O que eu devo fazer?"

Na cidade de Khan Younis, sul da Faixa de Gaza, Mohammed Shabat passou apuros com sua mulher e seus cinco filhos, quando correntes de ar frio invadiram sua tenda. "Vivemos em um cemitério, e tenho um bebê. Esta tenda não nos protege do frio nem da chuva. O inverno vai chegar em breve, e vai ser muito difícil", previu, preocupado.

A temperatura na Faixa de Gaza despenca entre 15 e 20ºC à noite, o que agrava o sofrimento dos moradores do território palestino, que já enfrentam a escassez de abrigos e alimentos.