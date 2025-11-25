Democratas acusam Trump de usar FBI para intimidar congressistas

Legisladores democratas que apareceram em um vídeo nas redes sociais instando as tropas dos EUA a desafiarem "ordens ilegais" dizem que o FBI os contatou para começar a agendar entrevistas, sinalizando uma possível investigação sobre o assunto.

Isso marcaria a segunda investigação ligada ao vídeo, ocorrendo um dia após o Pentágono dizer que estava revisando o senador democrata Mark Kelly, do Arizona, por possíveis violações da lei militar. As ações do FBI e do Pentágono ocorrem depois que Donald Trump acusou os legisladores e disse que isso é "punível com a MORTE" em uma postagem nas redes sociais.

"O presidente Trump está usando o FBI como uma ferramenta para intimidar e assediar membros do Congresso", alegou um grupo de quatro membros democratas da Câmara em um comunicado nesta terça-feira, 25. "Ontem, o FBI contatou os sargentos de armas da Câmara e do Senado solicitando entrevistas."

A senadora de Michigan Elissa Slotkin, uma das seis legisladoras democratas no vídeo, disse a repórteres nesta terça que "na noite passada, a divisão de contraterrorismo do FBI enviou uma nota aos membros do Congresso, afirmando que estão abrindo o que parece ser uma investigação contra nós seis."

O gabinete da Senadora Kelly também recebeu contato do FBI por meio do Sargento de Armas do Senado. O porta-voz de Kelly enfatizou: "O senador não se deixará silenciar pela tentativa do presidente Trump e do secretário de Guerra Hegseth de intimidá-lo e impedi-lo de exercer suas funções."