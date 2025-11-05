Democrata Mikie Sherrill é eleita governadora de Nova Jersey, derrotando alinhado a Trump

A deputada federal Mikie Sherrill foi eleita governadora de Nova Jersey nesta terça-feira, 4, apontou a projeção da Associated Press, consolidando o controle democrata num estado dominado pelo partido, mas que vinha demonstrando sinais de inclinação à direita nos últimos anos. Sherrill, ex-piloto de helicóptero da Marinha e deputada federal por quatro mandatos, derrotou Jack Ciattarelli, que recebeu o apoio do presidente Donald Trump.

O início da votação foi interrompido depois que autoridades de sete condados receberam ameaças de bomba por e-mail, posteriormente consideradas infundadas pelas autoridades policiais, afirmou a principal autoridade eleitoral do estado, a vice-governadora Tahesha Way. Um juiz concedeu uma prorrogação de uma hora em alguns locais de votação após um pedido dos democratas para três escolas que receberam ameaças de bomba por e-mail no início do dia.

Sherrill, de 53 anos, oferece algum alívio aos moderados dentro do Partido Democrata enquanto eles definem o caminho para as eleições de meio de mandato do ano que vem. Ex-promotora e veterana militar, Sherrill personifica um tipo de democrata centrista que busca atrair alguns conservadores, ao mesmo tempo que se alinha a algumas causas progressistas. Sua campanha se baseou em confrontar Trump e atribuir a culpa pelas preocupações dos eleitores com a economia às suas tarifas.

Ela será a segunda governadora de Nova Jersey, depois da republicana Christine Todd Whitman, que governou entre 1994 e 2001. Sua vitória também garante aos democratas três vitórias consecutivas em eleições para governador em Nova Jersey pela primeira vez em seis décadas.

A eleição para governador em Nova Jersey, realizada em anos ímpares - uma das duas únicas neste ano, juntamente com a Virgínia -, frequentemente girou em torno de questões locais, como impostos sobre a propriedade. Mas a campanha também serviu como um possível indicador do sentimento nacional, especialmente de como os eleitores estão reagindo ao segundo mandato do presidente e às mensagens dos democratas antes das eleições de meio de mandato de 2026.

Sherrill assume o cargo de governadora após quatro mandatos na Câmara dos Representantes dos EUA. Ela conquistou a cadeira em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, revertendo um distrito tradicionalmente republicano em uma eleição na qual os democratas venceram todas as 12 cadeiras da Câmara do estado, com exceção de uma. Também estavam em disputa todas as 80 cadeiras da Assembleia, controladas pelos democratas com uma maioria de 52 cadeiras.