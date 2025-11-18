Corte bloqueia planos de Trump no Texas para garantir maioria no Congresso

Um tribunal de El Paso bloqueou nesta terça-feira (18) a adoção de um novo mapa eleitoral no estado americano do Texas, que os republicanos planejavam usar para conquistar mais cinco cadeiras no Congresso nas eleições de meio de mandato de 2026.

A decisão frustra o plano que o presidente Donald Trump havia traçado publicamente. O governador Greg Abbott, seu aliado, anunciou que vai recorrer junto à Suprema Corte, onde os juízes conservadores são maioria.

A mudança no mapa foi aprovada em agosto no Senado do Texas, a pedido de Trump. Grupos de defesa dos direitos dos latinos e negros afirmaram que a redistribuição constitui uma manipulação eleitoral ilegal por motivos raciais.

A decisão é o capítulo mais recente da batalha pela redistribuição eleitoral entre republicanos e democratas. Governada por democratas, a Califórnia respondeu à medida do Texas e votou neste mês para redesenhar seu mapa eleitoral.

A mudança no mapa do Texas tinha o objetivo de criar mais distritos com maioria de votos republicanos. O juiz Jeffrey Brown afirmou que, "certamente, a política influenciou na elaboração do mapa de 2025 (...) mas foi muito mais do que política. Existem provas substanciais que mostram que o Texas manipulou os distritos eleitorais de 2025 com viés racial."

Greg Abbott respondeu que os legisladores do Texas redesenharam o mapa "para refletir melhor as preferências de voto conservadoras dos texanos. Qualquer alegação de que esses mapas são discriminatórios é absurda e sem fundamento."