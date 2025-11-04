Coreia do Norte lançou foguetes de artilharia durante visita do chefe do Pentágono, afirma Seul

A Coreia do Norte lançou vários foguetes de artilharia uma hora antes da visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, na segunda-feira (3) à fronteira do país com a Coreia do Sul, informou nesta terça-feira (4) o Exército de Seul à AFP.

Pyongyang também disparou na semana passada projéteis similares minutos antes de uma reunião do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, com seu o homólogo chinês, Xi Jinping, afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

A instituição afirmou que detectou "quase 10 foguetes de artilharia disparados em direção à parte norte do Mar do Oeste", nome utilizado por Seul para identificar o Mar Amarelo.

Os projéteis foram disparados por volta das 15h00 (3h00 de Brasília) de sábado e às 16h00 (4h00 de Brasília) de segunda-feira.

"As autoridades de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão analisando minuciosamente os detalhes dos projéteis", acrescentou o Estado-Maior sul-coreano.

Hegseth visitou na segunda-feira a fronteira entre as duas Coreias, o primeiro chefe do Pentágono a seguir para o local em oito anos.

Ele percorreu Panmunjom, a simbólica aldeia de trégua onde as tropas dos dois lados coexistem frente a frente, após fazer uma parada no posto de observação Ouellette, que domina a zona desmilitarizada.

Hegseth e seu homólogo sul-coreano, Ahn Gyu-back, "reafirmaram a sólida postura de defesa conjunta e a estreita cooperação entre Coreia do Sul e Estados Unidos", informou o Ministério da Defesa de Seul em um comunicado.

A viagem de Hegseth aconteceu depois que não prosperou a ideia de uma reunião entre o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a viagem do republicano na semana passada pela Ásia.

Trump, no entanto, indicou que está disposto a "retornar" para um futuro encontro com Kim.

No sábado, Lee se reuniu com o mandatário chinês Xi à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) e fez um apelo para que ajude Seul a "retomar o diálogo" com o Norte.