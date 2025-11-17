Conselho de Segurança da ONU aprova resolução sobre força internacional em Gaza

O Conselho de Segurança da ONU votou nesta segunda-feira (17) a favor de uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz para Gaza do presidente Donald Trump, que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino.

Houve 13 votos a favor do texto, que Washington qualificou após a votação como "histórico e construtivo", com abstenções da Rússia e da China e sem vetos.

O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, disse que "a resolução de hoje representa outro passo significativo que permitirá a Gaza prosperar e um ambiente que permitirá a Israel viver em segurança".

O texto, revisado várias vezes como resultado de negociações de alto nível, "respalda" o plano do presidente Trump, que possibilitou um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas no território palestino devastado pela guerra.

Grande parte da Faixa de Gaza foi reduzida a escombros após dois anos de confrontos e bombardeios, desencadeados pelo ataque do Hamas ao território de Israel em 7 de outubro de 2023.

O plano de paz autoriza a criação de uma Força Internacional de Estabilização (ISF, na sigla em inglês) que trabalharia com Israel e Egito, além de policiais palestinos recém-treinados para ajudar a garantir as áreas fronteiriças e desmilitarizar a Faixa de Gaza.

A ISF tem o mandato de trabalhar na "desativação permanente das armas de grupos armados não estatais", proteger civis e garantir os corredores de ajuda humanitária.

Também autoriza a formação de uma "Junta de Paz", um órgão de governo transitório para Gaza - presidido, em teoria, por Trump - com um mandato até o fim de 2027.

A resolução também menciona um possível futuro Estado palestino.

O grupo Hamas lamentou nesta segunda-feira a adoção dessa resolução, pois "não responde às exigências e aos direitos" dos palestinos.

"A resolução impõe um mecanismo de tutela internacional à Faixa de Gaza, o que nosso povo, suas forças e seus componentes rejeitam, e impõe um mecanismo destinado a alcançar os objetivos" de Israel, afirma o movimento islamista palestino em um comunicado.