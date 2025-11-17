Conselho de Segurança da ONU aprova plano de paz de Trump para Gaza 

Plano de Trump inclui um futuro Estado palestino tecnocrático e apolítico. OMAR AL-QATTAA / AFP

O Conselho de Segurança da ONU votou, nesta segunda-feira (17), a favor de uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz de Donald Trump para a Faixa de Gaza, que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino tecnocrático e apolítico.

Foram 13 votos a favor do texto que, após a votação, Washington chamou de "histórico e construtivo", com abstenções de Rússia e China e sem vetos.

Trump elogiou a votação do Conselho de Segurança da ONU. Segundo ele, essa é uma das "maiores aprovações da história das Nações Unidas" e vai levar "maior paz em todo mundo".

"Parabéns ao mundo pela incrível votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, realizada há poucos instantes, que reconheceu e aprovou o CONSELHO DA PAZ, que será presidido por mim e incluirá os líderes mais poderosos e respeitados do mundo. Esta será uma das maiores aprovações da história das Nações Unidas, levará a uma maior paz em todo o mundo e é um momento de verdadeiras proporções históricas!", escreveu, em post na Truth Social.



O republicano agradeceu aos países do Conselho de Segurança e outras nações apoiadoras: Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Reino da Arábia Saudita, Indonésia, Turquia e Jordânia. Ele ainda prometeu que anúncios importantes "serão feitos nas próximas semanas":

O que diz o plano de paz

Fim imediato da guerra e troca de reféns e prisioneiros

O cessar-fogo ocorreria logo após a aceitação do plano

Israel libertaria prisioneiros, enquanto o Hamas devolve todos os reféns

A troca incluiria também restos mortais de reféns

O cessar-fogo está vigente apesar das acusações de violação de ambas as partes.

Ajuda humanitária e reconstrução de Gaza

Entrada imediata de alimentos, água, energia, hospitais e infraestrutura

Equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas seriam autorizados

Distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras

Nova governança em Gaza

Um comitê palestino tecnocrático e apolítico assumiria a gestão local

Esse órgão será supervisionado pelo “Conselho da Paz”, presidido por Trump

O objetivo é preparar o retorno da Autoridade Palestina após reformas

Desmilitarização e anistia ao Hamas

Toda infraestrutura militar e de túneis seria destruída sob monitoramento internacional

Integrantes do Hamas poderiam entregar armas e receber anistia

Quem desejasse sair teria passagem segura para outros países.

Segurança internacional e futuro político