Conselho de Segurança da ONU aprova plano de paz de Trump para Gaza 

O Conselho de Segurança da ONU votou, nesta segunda-feira (17), a favor de uma resolução dos Estados Unidos que reforça o plano de paz de Donald Trump para a Faixa de Gaza, que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino tecnocrático e apolítico.
Foram 13 votos a favor do texto que, após a votação, Washington chamou de "histórico e construtivo", com abstenções de Rússia e China e sem vetos.
Trump elogiou a votação do Conselho de Segurança da ONU. Segundo ele, essa é uma das "maiores aprovações da história das Nações Unidas" e vai levar "maior paz em todo mundo".
"Parabéns ao mundo pela incrível votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, realizada há poucos instantes, que reconheceu e aprovou o CONSELHO DA PAZ, que será presidido por mim e incluirá os líderes mais poderosos e respeitados do mundo. Esta será uma das maiores aprovações da história das Nações Unidas, levará a uma maior paz em todo o mundo e é um momento de verdadeiras proporções históricas!", escreveu, em post na Truth Social.
O republicano agradeceu aos países do Conselho de Segurança e outras nações apoiadoras: Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Reino da Arábia Saudita, Indonésia, Turquia e Jordânia. Ele ainda prometeu que anúncios importantes "serão feitos nas próximas semanas":
O que diz o plano de paz
Fim imediato da guerra e troca de reféns e prisioneiros
- O cessar-fogo ocorreria logo após a aceitação do plano
- Israel libertaria prisioneiros, enquanto o Hamas devolve todos os reféns
- A troca incluiria também restos mortais de reféns
O cessar-fogo está vigente apesar das acusações de violação de ambas as partes.
Ajuda humanitária e reconstrução de Gaza
- Entrada imediata de alimentos, água, energia, hospitais e infraestrutura
- Equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas seriam autorizados
- Distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras
Nova governança em Gaza
- Um comitê palestino tecnocrático e apolítico assumiria a gestão local
- Esse órgão será supervisionado pelo “Conselho da Paz”, presidido por Trump
- O objetivo é preparar o retorno da Autoridade Palestina após reformas
Desmilitarização e anistia ao Hamas
- Toda infraestrutura militar e de túneis seria destruída sob monitoramento internacional
- Integrantes do Hamas poderiam entregar armas e receber anistia
- Quem desejasse sair teria passagem segura para outros países.
Segurança internacional e futuro político
- Uma Força Internacional de Estabilização treinaria a polícia palestina
- Israel se retiraria gradualmente, mantendo apenas um perímetro de segurança temporário
- O plano prevê caminho para autodeterminação palestina e coexistência pacífica