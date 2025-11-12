Democratas divulgam e-mails nos quais Epstein diz que Trump teria passado horas com uma vítima: "É claro que sabia das meninas"

Trump nega qualquer ligação com Jeffrey Epstein. Mandel NGAN e Palm Beach County Sheriff's Department / AFP

Congressistas do Partido Democrata dos Estados Unidos divulgaram, nesta quarta-feira (12), e-mails nos quais o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein sugere que Donald Trump sabia de sua conduta e afirma que o então presidente teria "passado horas" em sua casa com uma das vítimas.

Trump negou qualquer envolvimento ou conhecimento das atividades de tráfico sexual de Epstein, que se suicidou em uma prisão federal em 2019 enquanto aguardava julgamento. Mas os democratas da Comissão de Supervisão da Câmara de Representantes disseram que os e-mails "levantam sérias questões sobre Donald Trump e seu conhecimento dos crimes horríveis de Epstein".

A polêmica em torno do financista desacreditado continua agitando o governo Trump quatro meses depois de seu Departamento da Justiça ter efetivamente encerrado o caso, anunciando que não havia mais informações a serem compartilhadas.

Os democratas da Câmara têm tentado forçar uma votação para obrigar a divulgação de todos os arquivos do caso Epstein.

Em e-mails recentemente divulgados para a ex-companheira Ghislaine Maxwell, que foi condenada por tráfico sexual após a morte de Epstein, e para o autor Michael Wolff, Epstein afirma que Trump passou um tempo significativo com uma mulher que os democratas do Comitê de Supervisão descrevem como vítima do tráfico sexual praticado por Epstein.

Em um e-mail para Wolff, compartilhado pelos democratas e datado de 31 de janeiro de 2019, Epstein supostamente escreveu: "É claro que (Trump) sabia das meninas, já que pediu para Ghislaine parar".

Leia Mais Quem é a brasileira que relatou ter sido abusada por Jeffrey Epstein na adolescência

Em outra mensagem de abril de 2011, Epstein disse a Ghislaine: "Quero que você perceba que o cachorro que ainda não latiu é Trump".

Nessa mensagem, ele acrescentou, aludindo a uma vítima não identificada: "Passou horas na minha casa com ele, nunca foi mencionado".

Os democratas da Comissão de Supervisão da Câmara obtiveram os e-mails após intimarem os herdeiros legais de Epstein no início deste ano.