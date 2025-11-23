Companhias aéreas cancelam conexões com a Venezuela após alerta dos EUA

Seis companhias aéreas cancelaram neste sábado (22) suas conexões com a Venezuela, após os Estados Unidos alertarem a aviação civil sobre um "aumento da atividade militar" em meio ao destacamento de forças americanas no Caribe, informou à AFP o sindicato das companhias aéreas.

A espanhola Iberia, a portuguesa TAP, a colombiana Avianca, a trinitária Caribbean, a brasileira GOL e a chilena Latam cancelaram suas operações, disse a presidente da Associação de Linhas Aéreas da Venezuela (Alav), Marisela de Loaiza, que não informou quanto tempo a suspensão vai durar.

Os Estados Unidos mobilizaram no Caribe o maior porta-aviões do mundo, acompanhado por uma frota de navios de guerra e caças, para operações antidrogas, ação que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, denunciou como "uma ameaça" para tirá-lo do poder.

A Administração Federal de Aviação (FAA) pediu ontem às aeronaves que cruzam o espaço aéreo venezuelano para aumentar sua precaução, devido a um "agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar na Venezuela e em seus arredores".

"As ameaças podem representar um risco potencial para as aeronaves em todas as altitudes, inclusive durante o sobrevoo, as fases de chegada e saída, e/ou para aeroportos e aeronaves em solo", informou a FAA.

Segundo Marisela, continuavam operando a panamenha Copa, a Air Europa, a Turkish, a espanhola PlusUltra e a venezuelana Laser.

Os Estados Unidos devem declarar na próxima segunda-feira como organização terrorista um cartel do narcotráfico supostamente liderado por Maduro.

Desde setembro, as forças americanas atacaram mais de 20 embarcações supostamente dedicadas ao narcotráfico no Mar do Caribe e no Pacífico oriental, causando a morte de 83 pessoas.

No site do aeroporto internacional de Caracas, os voos da TAP e da Avianca apareciam como cancelados neste sábado.