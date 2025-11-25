Como a neta do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy anunciou diagnóstico

Em um artigo publicado na revista The New Yorker no último sábado, 22, a neta o ex-presidente americano John F. Kennedy revelou ter sido diagnosticada com um câncer terminal. O anúncio ocorreu na data que marca os 62 anos do assassinato do seu avô, que foi o 35° presidente dos EUA. "Adicionei uma nova tragédia para a vida da nossa família. E não há nada que eu possa fazer para impedi-la."

Segundo a BBC, aos 35 anos, Tatiana Schlossberg é mãe de dois filhos e jornalista especializada em mudanças climáticas e meio ambiente. Ela é oponente de Robert F. Kennedy Jr., secretário da Saúde americano no governo Donald Trump e seu primo.

Com o título de "Uma batalha com meu sangue" (em tradução livre), a filha do designer Edwin Schlossberg e da diplomata Caroline Kennedy revela que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda depois de dar à luz, em maio de 2024. O tratamento incluiu um transplante de medula óssea e quimioterapia, mas ela conta que os médicos informaram que o prognóstico não é promissor. "Durante o último exame clínico, meu médico disse que conseguiria me manter viva talvez por um ano", escreve ela.

"Meu primeiro pensamento foi de que meus filhos, cujos rostos vivem permanentemente nos meus olhos, não se lembrarão de mim." O filho de Schlossberg nasceu em 2022 e sua filha, em 2024.

Tragédias familiares

A história da família é marcada por tragédias. Um de seus tios, John F. Kennedy Jr, morreu em um acidente de avião com 38 anos de idade. O outro, Robert F. Kennedy, foi assassinado enquanto concorria à presidência. Sua avó, Jacqueline, morreu de câncer quando ela era bebê.