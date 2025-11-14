China: atividade industrial e consumo continuam em desaceleração

O crescimento da atividade industrial e das vendas no varejo na China seguiu em desaceleração em outubro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (14), no momento em que a segunda maior economia do mundo luta para superar uma profunda queda na demanda interna.

Uma crise prolongada no setor imobiliário, a desaceleração econômica desde a pandemia de covid-19 e a taxa elevada de desemprego entre os jovens prejudicam a confiança dos consumidores chineses há vários anos.

O consumo das famílias do país também foi afetado pela disputa tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que os dois países concordaram em apaziguar no mês passado.

No atual cenário, as vendas no varejo aumentaram 2,9% em outubro na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

O número ficou levemente abaixo do aumento de 3% registrado em setembro e representa o quinto mês consecutivo de desaceleração no crescimento.

Em um sinal da tensão contínua no setor, os preços dos imóveis residenciais novos caíram em outubro em termos anuais em 61 das 70 principais cidades pesquisadas pelas autoridades estatísticas.

Os dados do ONE também mostraram que a atividade industrial em outubro não alcançou as expectativas.

A produção manufatureira aumentou 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior no mês passado, abaixo da previsão da agência econômica Bloomberg de 5,5% e o crescimento mais lento desde agosto do ano passado.