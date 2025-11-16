Chile inicia apuração de votos após eleição presidencial

Os chilenos foram às urnas neste domingo (16) para escolher o próximo presidente do país. A apuração dos votos começou no início da noite, mas há expectativa que os primeiros números sejam divulgados por volta das 23h (horário de Brasília).
Dois nomes se destacam na corrida pela presidência e polarizam o pleito: a ex-ministra comunista Jeannette Jara, de 51 anos, e o candidato da direita radical José Antonio Kast, de 59.
A disputa, que também renovou a Câmara dos Deputados e parte do Senado, ocorreu sob voto obrigatório e registro automático, elevando o eleitorado para 15,7 milhões de pessoas.
Outros nomes no páreo incluíram a ex-ministra de centro-direita Evelyn Matthei, de 72 anos, e o deputado libertário Johannes Kaiser, de 49, além de quatro candidatos com menor intenção de voto, em um cenário marcado por debates sobre imigração, crime organizado e economia estagnada.
Pesquisas indicam que nenhum dos candidatos alcançaria os 50% exigidos para vencer no primeiro turno, o que deve levar a disputa para a segunda etapa, marcada para 14 de dezembro.