Chile inicia apuração de votos após eleição presidencial

Eleitorado chileno é de 15,7 milhões de pessoas. Rodrigo Arangua / AFP

Os chilenos foram às urnas neste domingo (16) para escolher o próximo presidente do país. A apuração dos votos começou no início da noite, mas há expectativa que os primeiros números sejam divulgados por volta das 23h (horário de Brasília).

Dois nomes se destacam na corrida pela presidência e polarizam o pleito: a ex-ministra comunista Jeannette Jara, de 51 anos, e o candidato da direita radical José Antonio Kast, de 59.

A disputa, que também renovou a Câmara dos Deputados e parte do Senado, ocorreu sob voto obrigatório e registro automático, elevando o eleitorado para 15,7 milhões de pessoas.

Outros nomes no páreo incluíram a ex-ministra de centro-direita Evelyn Matthei, de 72 anos, e o deputado libertário Johannes Kaiser, de 49, além de quatro candidatos com menor intenção de voto, em um cenário marcado por debates sobre imigração, crime organizado e economia estagnada.

Leia Mais Crise na segurança impulsiona ultradireita em eleição para presidente do Chile