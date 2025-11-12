Chanceleres do G7 buscam fortalecer esforços da Ucrânia contra Rússia

Os chanceleres do G7 buscam, nesta quarta-feira (12), fortalecer o esforço bélico da Ucrânia contra a Rússia, no segundo dia de uma cúpula no Canadá, que anunciou novas sanções contra os setores russos de produção de energia e drones.

Os titulares da diplomacia dos países do G7 -- Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido -- estão reunidos desde a terça-feira na cidade de Niagara-on-the-Lake com foco nas guerras na Ucrânia e no Sudão.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, que foi convidado à reunião, disse nesta quarta que é necessário fortalecer as "capacidades de longo alcance" de Kiev.

O presidente russo Vladimir Putin "ainda tem a ilusão de que pode vencer", disse Sybiha ao lado de sua colega do Canadá, Anita Anand.

"Na realidade, perdeu mais de um milhão de soldados e não alcançou um único objetivo estratégico", afirmou o diplomata.

Sybiha acrescentou que é preciso "fazer com que o custo de continuar com esta guerra seja insuportável e perigoso para Putin pessoalmente e para seu regime".

Antes da reunião do G7 sobre a Ucrânia, a chanceler anfitriã anunciou sanções contra entidades que, segundo o Canadá, são utilizadas para lançar ciberataques contra a Ucrânia.

As sanções também visam embarcações que integram a chamada frota fantasma utilizada pela Rússia para transportar seu petróleo, em desafio às sanções globais.

Anand explicou que o pacote de sanções é o primeiro a visar a infraestrutura tecnológica que a Rússia utiliza em "suas estratégias híbridas contra a Ucrânia".

"O Canadá continuará a garantir que as ações da Rússia não fiquem impunes", declarou Anand aos jornalistas.

Durante a reunião de terça-feira, o Reino Unido anunciou 13 milhões de libras esterlinas (R$ 90 milhões, na cotação atual) para ajudar a reparar o setor energético da Ucrânia, que foi alvo de ataques russos recentes. Também anunciou uma proibição de serviços marítimos para o gás natural liquefeito russo.

Putin "está tentando mergulhar a Ucrânia na escuridão e no frio à medida que o inverno [boreal] se aproxima", disse a ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper.