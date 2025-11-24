Chanceler israelense diz que 'mundo é um lugar melhor' após morte de chefe militar do Hezbollah

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou nesta segunda-feira (24) no Paraguai que "o mundo é um lugar melhor" sem o chefe militar do movimento islamista libanês Hezbollah, morto na véspera em um bombardeio israelense em um subúrbio do sul de Beirute.

Haytham Ali Tabatabai é o comandante de Hezbollah de mais alta patente abatido por Israel desde que um cessar-fogo em novembro de 2024 buscou pôr fim a mais de um ano de hostilidades entre as duas partes.

Em visita oficial a Assunção, o chanceler do governo de Benjamin Netanyahu negou que a operação israelense tenha violado a soberania do Líbano e classificou Ali Tabatabai como "assassino em massa".

"O mundo é um lugar melhor hoje sem Ali Tabatabai. O chefe do Estado-Maior do exército terrorista de Hezbollah era um assassino em massa com sangue americano e israelense em suas mãos", disse Saar em entrevista coletiva.

"Ele liderou ataques terroristas contra Israel" e "recentemente dirigiu os esforços para reconstruir" as forças militares do Hezbollah, acrescentou.

Saar disse que a operação de domingo, que deixou cinco mortos e 28 feridos, e outras ações do Exército israelense contra o Hezbollah "não são uma violação da soberania do Líbano".

"A mera existência do Hezbollah como a principal força armada no Líbano é a violação da soberania libanesa. Enquanto o Hezbollah não for desarmado, o Líbano permanecerá de fato sob ocupação iraniana", afirmou o ministro.

O Exército israelense afirma que seus bombardeios no Líbano têm como alvo posições desse movimento xiita aliado do Irã.

Ao lado de seu par paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, Saar agradeceu ao governo do presidente Santiago Peña por transferir sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, um passo já adotado por Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Papua-Nova Guiné e Kosovo, e que a Argentina prevê realizar em 2026.

Além disso, Saar assinou convênios de cooperação para auxiliar o Exército e a Polícia do Paraguai em questões de segurança.