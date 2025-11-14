Capital da Ucrânia sofre ataque 'maciço', diz prefeito

Quase todos os distritos de Kiev foram alvos de um ataque russo "maciço" na manhã desta sexta-feira (14, data local), informaram as autoridades da capital ucraniana, onde ocorreram explosões, segundo jornalistas da AFP.

Moscou, que lançou uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia em 2022, intensificou os ataques contra Kiev nos últimos meses, e visa especialmente instalações energéticas, sistemas ferroviários e áreas residenciais.

Mísseis e drones atingiram nesta sexta infraestruturas críticas da capital, informou Mikola Kalashnik, chefe da administração militar regional de Kiev.

O prefeito da capital, Vitali Klitschko, reportou um "ataque inimigo maciço" e afirmou que as forças de defesa aérea estavam em funcionamento.

Nove pessoas ficaram feridas, quatro das quais foram hospitalizadas, entre elas um homem em "estado extremamente grave", escreveu Klitschko na plataforma de mensagens Telegram.

"Algumas seções das redes de calefação foram danificadas", afirmou, e alguns edifícios do distrito de Desnianskyi ficaram temporalmente sem fornecimento desse serviço.

Jornalistas da AFP viram balas traçantes utilizadas contra drones e o acionamento de vários sistemas antimísseis.

Klitschko reportou incêndios e danos a edifícios em oito dos dez distritos de Kiev, e disse que equipes de emergência médica foram mobilizadas em todos eles.

O fogo atingiu o telhado de um edifício residencial de cinco andares no distrito de Solomianskyi, um centro da rede de transportes próximo ao aeroporto internacional de Kiev.

As forças russas avançam há meses pelo leste da Ucrânia, tentando tomar o controle das regiões administrativas de Donetsk e Luhansk.

Na segunda-feira, a Rússia afirmou que havia tomado mais três vilarejos ao longo da extensa linha de frente, onde está se aproveitando de sua vantagem em efetivos e equipamento.

Além disso, especialistas afirmam que os ataques russos contra as infraestruturas energéticas colocam a Ucrânia em risco de sofrer interrupções no sistema de calefação antes dos meses de inverno no hemisfério norte.