Canadá construirá oleoduto capaz de transportar 1 milhão de bpd na província de Alberta

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, firmou nesta quinta-feira, 27, um acordo com a província canadense de Alberta para impulsionar a produção energética do país, sob objetivo de construir oleodutos para levar commodities do país à mercados do continente asiático, segundo memorando divulgado no site do governo.

A parceria pretende gerar "condições necessárias" de infraestrutura ao priorizar oleodutos, ferrovias, geração de energia, portos, além de uma rede de transmissão forte e integrada capaz de expandir a produção e o transporte de recursos naturais no oeste do Canadá.

Somente os oleodutos devem permitir o transporte de pelo menos 1 milhão de barris por dia, com rota que aumente o acesso de compradores da Ásia às exportações. O Canadá se comprometeu em declarar a obra como projeto de "interesse nacional" e submetê-lo para aprovação até 1º de julho de 2026, segundo o documento.