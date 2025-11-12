Mundo

"Shutdown"
Notícia

Câmara dos EUA deve encerrar paralisação do governo nesta quarta-feira, após 42 dias

Texto aprovado no Senado deve ser votado na tarde desta quarta-feira (12) e sancionado em seguida por Trump. Paralisação é a mais longa da história do governo dos EUA.

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS