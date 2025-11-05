Califórnia aprova novo mapa da Câmara dos Representantes dos EUA

Os eleitores da Califórnia aprovaram na terça-feira, 4, um novo mapa eleitoral para o Congresso, elaborado para eleger mais democratas para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O novo mapa pode ajudar a conquistar cinco cadeiras dos republicanos para os democratas nas eleições de meio de mandato do próximo ano.

O mapa estará em vigor pelos próximos três ciclos eleitorais. A medida foi apresentada em resposta ao redistritamento de meio de mandato do Texas, que também visa conquistar cinco cadeiras para eleger mais republicanos. A medida orienta a comissão independente de redistritamento da Califórnia a retomar a elaboração dos mapas eleitorais para o Congresso em 2031. (Com informações da Associated Press)