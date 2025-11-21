Caça da Índia cai durante show aéreo em Dubai; piloto morre

Um jato de combate indiano caiu nesta sexta-feira, 21, no início de um voo de demonstração na frente de uma multidão de espectadores no Dubai Air Show. O piloto morreu.

O HAL Tejas indiano se chocou contra o chão no Aeroporto Internacional Al Maktoum, no Dubai World Central. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram o momento do acidente.

Os espectadores, incluindo famílias que se reuniram em uma arquibancada para o final do show aéreo, ficaram horrorizados e incrédulos. Nas imagens, é possível ver que o avião parece perder o controle e mergulha diretamente em direção ao solo.

A Força Aérea Indiana lamentou a tragédia e disse investigar o acidente. "A IAF lamenta profundamente a perda de vida e está com a família neste momento de luto", disse em um comunicado.

O show aéreo retomou as demonstrações de voo cerca de uma hora e meia depois, com os Cavaleiros Russos sobrevoando enquanto as equipes de emergência, que ainda trabalhavam no local.

O Tejas é uma aeronave de caça fabricada pela estatal Hindustan Aeronautics Limited. O jato leve de motor deve reforçar a frota de caças da Índia à medida que a China expande sua presença militar no sul da Ásia, incluindo o fortalecimento dos laços de defesa com o Paquistão, rival da Índia.

Em setembro, o Ministério da Defesa da Índia assinou um contrato com a Hindustan Aeronautics Limited, ou HAL, para adquirir 97 jatos Tejas para a força aérea. As entregas devem começar em 2027.

O governo indiano também assinou um acordo com a HAL em 2021 para 83 aeronaves Tejas. As entregas, esperadas no ano passado, foram atrasadas em grande parte devido à escassez de motores que precisam ser importados dos Estados Unidos.