Mundo

Passaporte irregular
Notícia

Brasileira mãe de sobrinha da secretária de imprensa de Trump é detida pelo serviço de imigração dos EUA

Bruna Caroline Ferreira teve um filho com Michael Leavitt, irmão de Karoline Leavitt. Ela reside nos Estados Unidos desde 1998

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS