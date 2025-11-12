Boeing deverá pagar US$ 28 milhões a vítima de acidente aéreo

No primeiro julgamento civil sobre o acidente de um avião da Ethiopian Airlines, um juiz dos Estados Unidos determinou nesta quarta-feira (12) que a Boeing deve pagar 28,45 milhões de dólares (150,70 milhões de reais) à família de uma vítima indiana que estava no voo.

O caso envolve os familiares de Shikha Garg, de Nova Délhi, que morreu no acidente ocorrido em março de 2019. O julgamento, em um tribunal federal de Chicago, começou em 3 de novembro.

Após duas horas de deliberação, o júri decidiu por um pagamento de 10 milhões de dólares (52,97 milhões de reais) pela dor da perda, outros 10 milhões pelo sofrimento e dor de Garg, e outras compensações.

"Aceitamos com satisfação o veredicto", disse Soumya Bhattacharya, o viúvo de Garg, à AFP.

A ação judicial decorre do acidente de uma aeronave Boeing 737 MAX que caiu seis minutos após decolar de Adis Abeba com destino a Nairóbi, no Quênia.

Familiares de 155 das 157 vítimas fatais apresentaram ações judiciais entre abril de 2019 e março de 2021.

No início de novembro, a Boeing chegou a um acordo com o autor de outro processo por este mesmo caso. O valor não foi divulgado.

