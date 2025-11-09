Blue Origin se prepara para segundo lançamento de seu foguete

O New Glenn, foguete espacial da empresa Blue Origin, de propriedade de Jeff Bezos, está previsto para decolar neste domingo (9) em sua segunda missão, mais um passo na corrida aeroespacial contra a companhia de Elon Musk, a SpaceX.

O foguete, com 98 metros de altura, deve impulsionar a nave espacial ESCAPADE, da Nasa, com destino a Marte, onde estudará a história climática do planeta e ajudará a preparar o caminho para uma eventual missão tripulada.

Este lançamento também servirá para verificar se o foguete da Blue Origin consegue retornar intacto à Terra.

A decolagem está prevista para ocorrer entre 19h45 e 21h13 GMT (16h45 e 18h13 de Brasília).

Caso o lançamento não possa ser realizado devido ao clima ou a problemas técnicos, será difícil reprogramá-lo, por conta do fechamento parcial do governo federal dos Estados Unidos.

A Administração Federal de Aviação (FAA) reduzirá, a partir de segunda-feira, o número de lançamentos de foguetes comerciais para descongestionar o tráfego aéreo.

O primeiro teste do New Glenn foi considerado um sucesso, pois conseguiu colocar sua carga em órbita. No entanto, a empresa não conseguiu recuperar o propulsor.

A SpaceX, por sua vez, já conseguiu recuperar um foguete após realizar sua missão.