Blue Origin, empresa de Bezos, adia novamente lançamento de foguete New Glenn

A Blue Origin, empresa aeroespacial americana de propriedade do bilionário Jeff Bezos, foi obrigada nesta quarta-feira (12) a adiar mais uma vez o lançamento de seu foguete New Glenn, devido a condições adversas do clima espacial.

Este voo, que segue um lançamento inaugural bem-sucedido em janeiro, já havia sido adiado no domingo devido ao mau tempo.

Desta vez, a Nasa postergou o lançamento devido à intensa atividade solar, que gera preocupação com os possíveis efeitos nas cargas úteis, explicou a Blue Origin.

Com 98 metros de altura, o potente foguete New Glenn deve partir de Cabo Canaveral, no estado americano da Flórida, com duas sondas espaciais da Nasa a bordo.

A missão, denominada Escapade, tem como objetivo estudar a história climática de Marte e preparar o terreno para uma possível exploração humana do planeta vermelho.

"O New Glenn está pronto para seu lançamento", disse a Blue Origin no X. "Estamos avaliando oportunidades para estabelecer nossa próxima janela de lançamento."

O sol tem emitido recentemente partículas carregadas que interagem com o campo magnético da Terra. O Centro de Previsão do Clima Espacial emitiu um alerta de tempestade geomagnética "severa" para a quarta-feira.

Esses eventos espaciais resultaram em brilhantes exibições de auroras boreais no céu noturno da América do Norte, chegando até o sul do Texas.

Além do interesse científico desta missão, o lançamento gera grande expectativa devido à competição entre Bezos e Elon Musk, diretor executivo da companhia espacial SpaceX.

A corrida comercial entre os dois bilionários se intensificou em torno do programa lunar Artemis da Nasa, depois que a agência espacial americana considerou excluir a SpaceX devido a atrasos.