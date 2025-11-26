Bilionário britânico Richard Branson anuncia a morte da esposa

O bilionário britânico Richard Branson, proprietário da empresa Virgin, anunciou nesta quarta-feira (26), "com o coração partido", o falecimento de sua esposa, Joan Templeman, com quem estava há quase 50 anos.
Joan, que tinha 80 anos, era "a companheira, amiga, mãe e avó mais maravilhosa que poderíamos ter desejado", escreveu Branson em um texto de homenagem publicado no site da Virgin.
Branson e Templeman se casaram em 1989 e tinham dois filhos e cinco netos. O casal teve uma terceira filha, que morreu pouco depois do nascimento.
"Ela era minha melhor amiga, meu pilar, minha luz, meu mundo", escreveu Branson, 75 anos, no Instagram, sem revelar as causas do falecimento.
O casal se conheceu em Londres em 1976 e o magnata disse que se apaixonou por Templeman à primeira vista.
Templeman trabalhava em uma loja de antiguidades. "Era uma escocesa com os pés no chão e compreendi rapidamente que ela não se deixaria impressionar pelas minhas habituais travessuras", explicou o empresário.
Branson havia se casado antes, em 1972, com a americana Kristen Tomassi, de quem se divorciou em 1979 e com quem não teve filhos.
O empresário, que foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II, acumulou sua primeira fortuna ao fundar, em 1970, um negócio de venda de discos por correspondência.
Branson fundou a companhia aérea Virgin Atlantic, a empresa de turismo espacial Virgin Galactic e a empresa de lançamento de satélites Virgin Orbit.
Também é conhecido por sua excentricidade e suas aventuras. Foi a primeira pessoa, ao lado do aeronauta sueco Per Lindstrand, a cruzar o Oceano Atlântico de balão em 1987, e também o Pacífico quatro anos depois.
* AFP