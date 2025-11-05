Balmain anuncia saída de seu diretor artístico Olivier Rousteing

A marca francesa de luxo Balmain anunciou, nesta quarta-feira (5), que Olivier Rousteing, seu diretor artístico há 14 anos, está deixando a empresa.

A marca francesa indicou em sua mensagem no Instagram que revelaria "em breve" sua "nova organização artística".

"Quero expressar minha mais sincera gratidão a Olivier (Rousteing) por sua extraordinária contribuição a Balmain" onde "não apenas redefiniu as fronteiras da moda, mas também inspirou uma geração", afirmou Rashid Mohamed Rashid, presidente da Mayhoola, fundo de investimento com sede no Catar ao qual pertence a marca.

Rousteing, um dos poucos estilistas negros ou mestiços no setor, chegou em 2011 à frente da direção artística da Balmain e desde então multiplicou as ações para tornar o universo de luxo para os jovens e "democratizar" a moda.

"Hoje marca o fim da minha etapa na Balmain. Há 16 anos, comecei esta aventura" sem "saber o que o futuro me reservava" (em 2009 começou como responsável de estúdio), comentou Rousteing em sua conta do Instagram, onde possui mais de nove milhões de seguidores.

"Foi uma história extraordinária, uma história de amor, uma história de vida. Nada disso teria sido possível sem minha família escolhida, minha equipe, o grupo e todas as pessoas que acreditaram em mim desde o início", prosseguiu.

Com desfiles ao ritmo de hip-hop, a defesa da diversidade nas passarelas e até mesmo uma colaboração com a H&M em 2015, transformou a marca de luxo francesa, pouco conhecida, em um evento imperdível para os famosos, desde jogadores de futebol até modelos conhecidas.

"A contribuição e a paixão de Olivier nestes últimos anos deixarão uma marca indelével na história da moda", afirmou Matteo Sgarbossa, diretor-geral da Balmain.

Transformado em uma estrela, aguardado por fotógrafos e admiradores, Rousteing reivindica uma estética glamourosa para uma mulher forte e livre: seus vestidos bordados e estruturados realçaram a beleza de Naomi Campbell e Carla Bruni no desfile do décimo aniversário da Balmain. Também defende uma nova forma de masculinidade em que decotes e lantejoulas estão na ordem do dia.