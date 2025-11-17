Balanço de mortos em acidente com ônibus no Equador sobe para 21

O número de mortos após um acidente com um ônibus no Equador aumentou de 12 para 21, informou o serviço de emergências estatal nesta segunda-feira (17).

O veículo caiu no domingo em um precipício na estrada que liga as localidades de Guaranda e Ambato, segundo as autoridades.

"O balanço de vítimas (...) subiu, infelizmente, para 21 mortos e 40 pessoas feridas", informou o serviço ECU911 em um grupo de imprensa no WhatsApp.

A secretaria de Riscos havia indicado 12 mortos e 10 feridos no domingo na rede social X.

Uma pessoa morre a cada quatro horas no Equador por acidentes de trânsito, que estão entre as principais causas de morte, segundo a Agência Nacional de Trânsito (ANT).

No ano passado, foram registrados 21.220 acidentes que resultaram em 2.302 mortos (em comparação com o recorde de 2.373 em 2023) e 18.312 feridos.