Avistamento de drone interrompe pela 2ª vez na semana tráfego aéreo em Bruxelas

O tráfego aéreo foi brevemente interrompido na noite desta quinta-feira (6) no aeroporto internacional de Bruxelas-Zaventem, na Bélgica, devido à presença de um drone nas proximidades, informou à AFP uma porta-voz do controle aéreo.

A Bélgica já havia sido obrigada a interromper todo o seu tráfego aéreo em duas ocasiões no início da semana, após dois relatos sucessivos de drones nas imediações dos aeroportos de Bruxelas-Zaventem - o principal do país - e de Liège.

Nesta quinta-feira, o tráfego foi interrompido por meia hora, entre 21h23 e 21h53 (17h23 e 17h53 de Brasília), e depois disso as operações foram retomadas normalmente, informou a porta-voz do órgão responsável pelo controle aéreo na Bélgica, Skeyes.

Além disso, vários voos também foram cancelados ou desviados na Suécia, igualmente nesta quinta-feira, após o avistamento de um drone perto do aeroporto de Gotemburgo pouco antes das 19h (15h de Brasília).