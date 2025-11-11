Avião militar da Turquia cai na Geórgia com 20 pessoas a bordo; veja vídeo

Momento da queda do avião foi filmado. Georgian TV Chancel Pirveli / AFP

Um avião militar de carga turco vindo do Azerbaijão caiu nesta terça-feira (11) no leste da Geórgia. Conforme o Ministério da Defesa da Turquia, 20 pessoas estavam a bordo. Veja vídeo.

"Foram iniciadas operações de busca e resgate em cadeia com as autoridades do Azerbaijão e da Geórgia", indicou a pasta em um comunicado. O governo turco também confirmou que há vítimas, mas não detalhou a situação e quantas.

O C-130 Hércules decolou do Azerbaijão em direção à Turquia e caiu no leste da Geórgia, perto da fronteira entre os dois países do Cáucaso. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informou em um discurso que está trabalhando para chegar ao local onde a aeronave caiu.

— Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires — acrescentou em declarações divulgadas pela agência estatal Anadolu.

Leia Mais Queda de helicóptero no Chile deixa um morto e três feridos

O Ministério do Interior da Geórgia indicou que o acidente ocorreu na região de Sighnaghi, no leste da Geórgia, cerca de cinco quilômetros após cruzar a fronteira.

"Foi aberta uma investigação", acrescentou num comunicado, no qual prometeu publicar em breve “informações detalhadas sobre o incidente”.

Vídeo

Dois vídeos gravados de diferentes locais mostram a aeronave em queda livre e deixando um rastro de fumaça ao passar, antes de cair.