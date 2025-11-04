Nove pessoas morrem após queda de avião de carga em Louisville, nos Estados Unidos

É possível ver uma grande coluna de fumaça no local da queda. Foto por STEPHEN COHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Um avião de carga caiu na noite de terça-feira (4), perto do Aeroporto Internacional Muhammad Ali, na cidade de Louisville, nos Estados Unidos, pouco depois da decolagem. Nove pessoas morreram e pelos menos 11 ficaram feridas e estão recebendo atendimento médico, há um maior número de pessoas desaparecidas, segundo o governador do Estado de Kentucky, Andy Beshear.

A informação da queda foi confirmada pela a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês). "O voo 2976 da UPS (empresa de logística) caiu por volta das 17h15min, horário local", disse a FAA, identificando a aeronave como um McDonnell Douglas MD-11 com destino ao Havaí. A aeronave foi fabricada em 1991.

A UPS informou, em nota, que havia três tripulantes na aeronave.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, afirmou que o número de mortos ainda deve aumentar e que duas pessoas estão desaparecidas.

As autoridades de Louisville orientaram os habitantes da região a não se descolocarem em um raio de 7,5 quilômetros do local.

"Equipes de emergência estão no local e compartilharemos mais informações assim que estiverem disponíveis. Por favor, orem pelos pilotos, pela tripulação e por todos os afetados", afirmou Beshear.

A mídia local exibiu imagens de uma grande coluna de fumaça subindo acima das instalações do aeroporto.