Avião da Força Aérea da Índia cai durante apresentação em Dubai; veja vídeo

Um caça militar da Força Aérea da Índia (IAF) caiu durante um voo de demonstração no Dubai Air Show, nos Emirados Árabes, nesta sexta-feira (21). O acidente, ocorrido por volta das 14h (7h no horário de Brasília) no Aeroporto Internacional Al Maktoum, resultou na morte do piloto, único tripulante a bordo da aeronave, conforme confirmaram autoridades locais e indianas.
A aeronave era um HAL Tejas, caça de fabricação indiana que estava participando do festival para demonstrações. As informações são do g1.
O momento do acidente foi testemunhado por milhares de pessoas que acompanhavam o Dubai Air Show. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o piloto parece perder o controle da aeronave após realizar uma manobra.
Logo depois, a aeronave se choca contra o solo e provoca uma explosão. Uma coluna de fumaça preta encobriu o Aeroporto Internacional Al Maktoum.