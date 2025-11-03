Avalanche no Monte Yalung Ri, no Nepal, deixa 7 pessoas mortas, incluindo cinco estrangeiros

Sete pessoas morreram após uma avalanche atingir um acampamento no Monte Yalung Ri, no Nepal, nesta segunda-feira, 3. De acordo com o jornal The Kathmandu Post, as vítimas são três americanos, dois nepaleses - que trabalhavam como guias -, um canadense e um italiano.

Outras cinco pessoas que estavam no acampamento, localizado a 4,9 mil metros de altitude, ficaram feridas, de acordo com o porta-voz da Força Policial Armada, Shailendra Thapa. Segundo o The Kathmandu Post, quatro pessoas ainda estão desaparecidas.

O tempo tem piorado desde a semana passada no Nepal, com relatos de tempestades de neve nas montanhas. As condições climáticas obrigaram as equipes de resgate a subirem a pé e impediram o pouso de um helicóptero de resgate. Thapa disse que a aeronave tentará pousar novamente no amanhecer desta terça-feira, 4.

O Monte Yalung Ri é um pico de 5,6 mil metros de altitude. É considerado uma montanha para iniciantes sem experiência prévia em escaladas em altas montanhas. O Nepal abriga oito das 14 montanhas mais altas do mundo, incluindo o Monte Everest.