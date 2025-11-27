Autor do atentado contra papa João Paulo II é afastado de cidade turca durante visita de Leão XIV

O autor do atentado contra o papa João Paulo II em 1981, Mehmet Ali Agca, teve que deixar a cidade de Iznik, na Turquia, que receberá na sexta-feira o papa Leão XIV no segundo dia de sua viagem ao país, informou nesta quinta (27) a imprensa turca.

O homem, um cidadão turco, que esperava encontrar-se com o papa "por dois ou três minutos", como disse durante todo o dia à mídia local, foi escoltado para fora da cidade antes da chegada do pontífice.

Segundo a agência DHA, "Mehmet Ali Agca disse que lhe pediram para sair", mas vários sites de notícias e a emissora de televisão Halk TV, próxima à oposição, asseguram que ele foi escoltado pela polícia até Istambul.

Em maio de 1981, Mehmet Ali Agca disparou várias vezes contra o papa João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano, ferindo-o gravemente.

Condenado à prisão perpétua na Itália, acabou cumprindo sua pena em Ancara, Turquia, e após 29 anos preso foi libertado em janeiro de 2010.

Em dezembro de 1983, recebeu a visita e o perdão de João Paulo II na prisão e se arrependeu, sem nunca esclarecer os motivos de seu ato.

À imprensa turca, afirmou nesta quinta em Iznik que desejava "dar as boas-vindas ao papa" Leão. "Espero que possamos sentar e conversar em Iznik, ou em Istambul, por dois ou três minutos", acrescentou.

Na sexta-feira, o papa irá a Iznik, a antiga Niceia. Ali será celebrado o 1700º aniversário do primeiro concílio ecumênico, que reuniu no ano 325 cerca de 300 bispos do Império Romano, um momento considerado fundacional para o cristianismo.