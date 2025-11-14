Ataques russos deixam seis mortos e dezenas de feridos na Ucrania

Ao menos seis pessoas morreram nesta sexta-feira (14) na Ucrânia em ataques russos com drones e mísseis, que tiveram como epicentro a capital, Kiev, cidade que registrou a maioria das vítimas.

A Rússia, que iniciou a ofensiva contra a Ucrânia em 2022, intensificou os ataques contra Kiev nos últimos meses, visando especialmente instalações energéticas, sistemas ferroviários e áreas residenciais.

Quatro pessoas morreram em Kiev, a capital ucraniana, e duas em um mercado na região do porto de Odessa (sul), informaram o presidente Volodimir Zelensky e as autoridades locais. Mais de 30 pessoas ficaram feridas.

O presidente ucraniano denunciou um ataque "calculado", que somente na capital utilizou quase 430 drones, com o objetivo de provocar o maior dano possível à população e às infraestruturas civis.

Segundo o comandante da administração militar de Kiev, Timur Tkachenko, vários imóveis residenciais foram atingidos em quase todos os distritos de Kiev.

Jornalistas da AFP viram edifícios residenciais incendiados e equipes de emergência procurando sobreviventes entre os escombros.

A polícia de Kiev informou no Telegram "a morte de uma idosa no distrito de Desnianski e 24 feridos, incluindo uma mulher grávida e uma criança de 10 anos".

Também foram relatados danos em um hospital, lojas e prédios comerciais. Além disso, segundo Zelensky, restos de um míssil Iskander atingiram a embaixada do Azerbaijão.

- Ataque contra mercado -

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, denunciou um "ataque inimigo maciço" e afirmou que as forças de defesa aérea foram acionadas.

Jornalistas da AFP viram balas traçantes utilizadas contra drones e o acionamento de vários sistemas antimísseis.

A Força Aérea ucraniana informou que derrubou 405 dos 430 drones e 14 dos 19 mísseis lançados pela Rússia.

Um funcionário de alto escalão ucraniano destacou a eficácia das defesas, que, segundo ele, evitou que ainda mais danos.

Porém, ele alertou sobre o crescente uso de mísseis balísticos por parte de Moscou, difíceis de interceptar devido à sua velocidade e trajetória.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou em um comunicado que suas forças executaram um "ataque maciço" com drones e mísseis hipersônicos contra alvos militares e energéticos na Ucrânia.

Horas após o ataque contra Kiev, um drone russo atingiu um mercado na localidade de Chornomorsk, perto de Odessa. Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas, informou o governador da região.

Além dos ataques aéreos, as forças russas avançam há meses pelo leste da Ucrânia, em uma tentativa de tomar o controle das regiões de Donetsk e Luhansk.

A Ucrânia, por sua vez, intensificou as ações contra as infraestruturas russas e tentou atacar além da linha de frente.

Moscou anunciou nesta sexta-feira que derrubou mais de 200 drones ucranianos em seu território.

Segundo as autoridades regionais russas, os ataques ucranianos provocaram um incêndio, já controlado, na refinaria de petróleo de Sheskharis, uma das maiores da Rússia, localizada na cidade portuária de Novorossisk, no Mar Negro.

Além disso, três membros da tripulação de um navio civil ficaram feridos e precisaram ser hospitalizados.