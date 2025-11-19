Ataques israelenses atingem o Líbano

O Exército israelense bombardeou nesta quarta-feira (19) duas localidades no sul do Líbano, afirmando que seu alvo era o grupo Hezbollah.

Em mensagens publicadas no X, o Exército israelense havia instado a população a evacuar a área porque atacaria a "infraestrutura militar do Hezbollah".

Os ataques ocorreram um dia após 13 pessoas morrerem em um bombardeio israelense contra um campo de refugiados palestinos, o ataque mais grave desde que entrou em vigor um cessar-fogo no ano passado entre Israel e Hezbollah.

Israel tem realizado operações frequentes contra o Líbano, apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que buscava pôr fim a mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de guerra aberta entre Israel e o grupo apoiado pelo Irã.

O Exército israelense geralmente declara que seus ataques têm como alvo homens e locais do Hezbollah, apoiado pelo Irã, que acusa de se rearmar, embora ocasionalmente também atinja seu aliado, o grupo palestino Hamas.

A Agência Nacional de Notícias oficial do Líbano (NNA) informou que os bombardeios atingiram as localidades de Deir Kifa e Shehur.