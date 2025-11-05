Ataque dos EUA a embarcação no Pacífico mata 2 supostos traficantes

As forças armadas dos Estados Unidos mataram duas pessoas em um novo ataque contra uma suposta embarcação do tráfico de drogas em águas internacionais do Oceano Pacífico, informou o secretário de Defesa, Pete Hegseth, nesta terça-feira (4).

Até agora, os Estados Unidos afirmam ter destruído pelo menos 17 embarcações: 16 barcos e um semissubmersível, mas Washington não apresentou evidências de que seus alvos estivessem traficando drogas ou que representassem uma ameaça para o país.

Os ataques começaram no início de setembro e deixaram, até agora, pelo menos 67 mortos no Caribe e no Pacífico.

"Os serviços de inteligência confirmaram que o barco estava envolvido no tráfico ilícito de narcóticos, transitava por uma rota conhecida pelo narcotráfico e transportava narcóticos. O ataque foi realizado em águas internacionais no Pacífico Oriental", afirmou Hegseth em publicação na rede social X.

"Encontraremos e eliminaremos CADA embarcação com a intenção de traficar drogas aos Estados Unidos para envenenar nossos cidadãos. Proteger a pátria é nossa MÁXIMA prioridade", acrescentou.

Com isso, as tensões regionais seguem escalando.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem Washington acusa de narcotráfico, diz que a mobilização militar americana é um pretexto para "impor uma mudança de regime" em Caracas e se apoderar do petróleo venezuelano.