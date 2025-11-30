Ataque de drones russos deixa um morto e 11 feridos perto de Kiev

Um ataque russo com drones matou uma pessoa e deixou 11 feridas nos arredores da capital ucraniana, disse o governador regional neste domingo (ainda sábado, 29, no Brasil).

"Infelizmente, como resultado do ataque inimigo em Vyshhorod, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas. Entre elas, há uma criança", escreveu o governador Mykola Kalashnyk no Telegram, após publicar mais cedo que a região de Kiev havia sofrido "mais um ataque com drones do inimigo".

Segundo Kalashnyk, os socorristas tentavam evacuar os ocupantes de uma torre atingida pelos bombardeios. "O número de feridos pode aumentar", alertou.

As forças russas também lançaram drones e mísseis contra a Ucrânia entre sexta-feira e sábado, em ataques que mataram três pessoas e deixaram centenas de milhares sem eletricidade.

Uma equipe de negociadores ucranianos viajou no sábado aos Estados Unidos para discutir um plano de Washington para pôr fim à guerra, anunciou o presidente Volodimir Zelensky.

A proposta original dos Estados Unidos, elaborada sem a contribuição dos aliados europeus de Kiev, teria reconhecido as regiões ucranianas de Donetsk, Crimeia e Lugansk como parte da Rússia.

Os Estados Unidos depois recuaram diante das críticas da Ucrânia e da Europa, embora o conteúdo da nova proposta não esteja claro.