As personalidades que morreram em 2025

Do papa Francisco a Robert Redford, passando por Claudia Cardinale, Mario Vargas Llosa, Jane Goodall, José Mujica e Giorgio Armani, uma lista das personalidades que morreram em 2025.

JANEIRO

- 5: Costas SIMITIS, 88 anos, integrante da resistência contra a junta dos "coronéis" e primeiro-ministro da Grécia (1996-2004) que fez o país entrar na zona do euro

- 7: Jean-Marie LE PEN, 96 anos, figura da extrema direita francesa e fundador da Frente Nacional (FN)

- 13: Oliviero TOSCANI, 82 anos, fotógrafo italiano da Benetton

- 16: David LYNCH, 78 anos, diretor americano de "O Homem Elefante", "Mulholland Drive" e da série cult "Twin Peaks"

- 30: Marianne FAITHFULL, 78 anos, cantora emblemática da Swinging London e posteriormente das casas noturnas punk de Nova York

FEVEREIRO

- 4: Karim AGA KHAN IV, 88 anos, filantropo e líder espiritual dos muçulmanos ismaelitas

- 8: Sam NUJOMA, 95 anos, primeiro presidente e pai da independência da Namíbia obtida da África do Sul em 1990

- 18: Gene HACKMAN, 95 anos, astro da Nova Hollywood, vencedor do Oscar por "Operação França" e "Os Imperdoáveis"

ABRIL

- 1: Val KILMER, 65 anos, ator americano, rival de Tom Cruise em "Top Gun"

- 13: Mario VARGAS LLOSA, 89 anos, escritor hispânico-peruano, prêmio Nobel de Literatura em 2010

- 21: Jorge Mario BERGOGLIO, 88 anos, papa Francisco, eleito em 2013, argentino e primeiro papa jesuíta, que colocou os marginalizados no centro de sua mensagem sem reformar a doutrina tradicional católica

MAIO

- 13: José "Pepe" MUJICA, 89 anos, presidente do Uruguai (2010-2015), ex-guerrilheiro e líder da esquerda latino-americana, conhecido como "presidente mais pobre do mundo"

- 23: Sebastião SALGADO, 81 anos, fotógrafo brasileiro, conhecido por suas imagens de tragédias humanas e do planeta

- 30: Etienne Emile BAULIEU, 98 anos, "pai" da pílula abortiva

JUNHO

- 3: Edmund WHITE, 85 anos, romancista americano, figura notável da literatura LGBT+

- 9: Frederic FORSYTH, 86 anos, mestre do romance de espionagem britânico, autor de "O Dia do Chacal" (1971)

- 11: Brian WILSON, 82 anos, músico, fundador dos Beach Boys

- 14: Violeta CHAMORRO, 95 anos, ex-presidente da Nicarágua (1990-1997) que derrotou Daniel Ortega nas urnas e pacificou o país

- 23: Lea MASSARI, 91 anos, atriz italiana conhecia por "A Aventura"

- 26: Lalo SCHIFRIN, 93 anos, compositor de trilhas sonoras, como o tema de "Missão Impossível"

JULHO

- 22: Ozzy OSBOURNE, 76 anos, cantor britânico do "Black Sabbath", um dos grupos pioneiros do heavy metal

- 24: Hulk HOGAN, 71 anos, astro americano da luta e ator

- 31: Bob WILSON, 83 anos, diretor americano conhecido por suas criações originais no teatro e nas óperas

AGOSTO

- 6: Eddie PALMIERI, 88 aos, pianista americano de ascendência porto-riquenha, que revolucionou a música latina

- 7: Jim LOVELL, 97 anos, astronauta americano, comandante da missão Apollo 13, que quase terminou em catástrofe em 1970

- 11: Miguel URIBE, 39 anos, senador colombiano e pré-candidato à presidência, que faleceu depois de passar dois meses na UTI devido a um ataque a tiros em um evento público

SETEMBRO

- 4: Giorgio ARMANI, 91 anos, estilista italiano, ícone da moda e empresário que construiu um império de luxo

- 6: Rosa Tarlovsky de ROISINBLIT, 106 anos, ativista das mães da Praça de Maio na Argentina

- 6: Rick DAVIES, 81 anos, cantor britânico, cofundador do grupo Supertramp

- 10: Charlie KIRK, 31 anos, influencer americano e ativista conservador aliado de Donald Trump, assassinado com um tiro

- 16: Robert REDFORD, 89 anos, ator emblemático do cinema americano, de esquerda e grande nome do cinema independente dos Estados Unidos

- 23: Claudia CARDINALE, 87 anos, atriz italiana de cidadania francesa, ícone do cinema italiano e musa de grandes diretores

OUTUBRO

- 1º: Jane GOODALL, 91 anos, primatologista britânica, figura emblemática da causa ambiental e defensora dos chimpanzés

- 11: Diane KEATON, 79 anos, atriz americana, vencedora do Oscar por "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa"

NOVEMBRO

- 3: Dick CHENEY, 84 anos, vice-presidente de George W. Bush (2001-2009), considerado um dos vices mais influentes da história dos Estados Unidos

- 6: James WATSON, 97 anos, codescobridor da estrutura do DNA e prêmio Nobel de Medicina, também conhecido por suas declarações sexistas e racistas

- 24: Jimmy CLIFF, 81 anos, cantor jamaicano, lenda do "reggae"