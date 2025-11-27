Argentina lança Rafael Grossi como candidato a secretário-geral da ONU para mandato 2027-2031

O governo da Argentina formalizou a candidatura do embaixador Rafael Mariano Grossi ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas (ONU) para o período 2027-2031. Atual diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Grossi é descrito como um diplomata com mais de quatro décadas de serviço e liderança reconhecida, tendo sido reeleito para um segundo mandato no órgão em 2023.

No texto, Buenos Aires argumenta que Grossi reúne qualificações que o tornam um nome competitivo para suceder o atual secretário-geral, António Guterres.

Segundo o comunicado, sua atuação no AIEA foi marcada por "uma gestão aberta, eficiente, presente e de resultados evidentes", além de um histórico de participação em crises globais como "interlocutor imparcial e eficaz".