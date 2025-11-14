Após reunião para negociar tarifaço, Marco Rubio, ministro dos Estados Unidos, cita "reciprocidade"

Encontro ocorreu na quinta-feira (13). ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Após o encontro para debater o tarifaço entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores do governo brasileiro, Mauro Vieira, o representante do governo norte-americano citou que foi debatido um "quadro de reciprocidade" nas relações comerciais. A reunião ocorreu em Washington, na quinta-feira (13).

"Hoje (quinta-feira) me reuni com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no Departamento. Discutimos assuntos de importância mútua e um quadro de reciprocidade para a relação comercial entre os EUA e o Brasil", disse Rubio.

Por sua vez, após a reunião, Vieira conversou com a imprensa e revelou que Rubio prometeu uma resposta rápida à proposta de negociação feita pelo Brasil no dia 4 de novembro.

— O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a atenção e todo o tempo. Que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana — afirmou o brasileiro.

O encontro foi planejado para dar continuidade às conversas sobre negociações das tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros. Esse é o terceiro encontro entre os ministros desde que Rubio foi escolhido como o principal negociador das taxas no lado brasileiro.

Na quarta-feira (12), o ministro e o secretário também tiveram um rápido encontro no Canadá, durante evento do G7.