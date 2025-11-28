Após 2 dias, bombeiros concluem combate ao incêndio que atingiu arranha-céus em Hong Kong; 128 pessoas morreram

Nesta sexta-feira (28) os bombeiros de Hong Kong concluíram as ações de combate ao incêndio no complexo residencial devastado por um fogo que deixou pelo menos 128 mortos, o pior registado na cidade em décadas, informou o governo.
As chamas estavam “amplamente extintas” às 10h18 no horário local (23h18 no horário de Brasília) e “as operações de combate ao incêndio foram encerradas”, disse um porta-voz do governo à Agência France-Presse (AFP), citando o corpo de bombeiros, conforme o g1.
O governo confirmou que as operações de resgate foram concluídas. Além dos 128 mortos, 79 pessoas ficaram feridas e 200 ainda estão desaparecidas. Além de 12 bombeiros feridos, sendo que um está em estado grave.
O fogo, o mais mortal na cidade em três décadas, teve início na quarta-feira (26) e foi combatido por dois dias. Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no incêndio.
Os alarmes de incêndio dos prédios não estavam funcionando corretamente, segundo autoridades. O complexo que pegou fogo tem oito torres, mas uma delas não foi atingida.
A causa do incêndio está sendo investigada, mas as autoridades acreditam que o fogo se espalhou rapidamente por telas de construção verdes e andaimes de bambu que estavam sendo usados em obras de reforma.