Após 2 dias, bombeiros concluem combate ao incêndio que atingiu arranha-céus em Hong Kong; 128 pessoas morreram

Nesta sexta-feira (28) os bombeiros de Hong Kong concluíram as ações de combate ao incêndio no complexo residencial devastado por um fogo que deixou pelo menos 128 mortos, o pior registado na cidade em décadas, informou o governo.

As chamas estavam “amplamente extintas” às 10h18 no horário local (23h18 no horário de Brasília) e “as operações de combate ao incêndio foram encerradas”, disse um porta-voz do governo à Agência France-Presse (AFP), citando o corpo de bombeiros, conforme o g1.

O governo confirmou que as operações de resgate foram concluídas. Além dos 128 mortos, 79 pessoas ficaram feridas e 200 ainda estão desaparecidas. Além de 12 bombeiros feridos, sendo que um está em estado grave.

O fogo, o mais mortal na cidade em três décadas, teve início na quarta-feira (26) e foi combatido por dois dias. Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no incêndio.

Os alarmes de incêndio dos prédios não estavam funcionando corretamente, segundo autoridades. O complexo que pegou fogo tem oito torres, mas uma delas não foi atingida.

